«Газпром» подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к Europol Gaz и Orlen

В ноябре 2023 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать более $1,5 млрд с Europol Gaz, если та нарушит запрет на продолжение разбирательства в стокгольмском арбитраже против ООО «Газпром экспорт». С иском к «Газпром экспорту» в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма Europol Gaz обратилась в мае 2023 года. Претензии касались упущенной выгоды от прекращения транспортировки газа по газопроводу Ямал—Европа в размере 5,357 млрд злотых ($1,2 млрд), а также задолженности за транспорт газа в размере 848 млн злотых (около $200 млн). «Газпром» полностью остановил поставки по трубопроводу в 2022 году из-за отказа польской стороны платить за газ в рублях.