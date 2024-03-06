ФАС считает правильным продолжение использования параллельного импорта

«Для успешного обеспечения потребительского спроса и сдерживания цен правительством реализован режим параллельного импорта. Механизм параллельного импорта хорошо принят потребителями и бизнесом. Он обеспечил наличие привычных товаров по доступным ценам и привел к дополнительному развитию предпринимательства и конкуренции. Мы считаем правильным продолжать использование механизма параллельного импорта, прежде всего в отношении востребованных потребителями и привычных им товаров массового потребления. Механизм параллельного импорта побуждает и отечественных производителей работать над качестве продукции, внедрением инноваций», — сказал Шаскольский.
В начале февраля 2024 года Минпромторг РФ внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта, соответствующий приказ министерства был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, перечень был дополнен рядом брендов горнодобывающего оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System). Кроме того, в перечень вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды.
В Минпромторге тогда подчеркнули, что параллельный импорт направлен именно на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей как промышленных предприятий, так и конечных потребителей. Поэтому механизм не распространяется на те сектора экономики, в которых российские производители или компании из дружественных стран удовлетворяют внутренний спрос.