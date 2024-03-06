ФАС считает правильным продолжение использования параллельного импорта

В Минпромторге тогда подчеркнули, что параллельный импорт направлен именно на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей как промышленных предприятий, так и конечных потребителей. Поэтому механизм не распространяется на те сектора экономики, в которых российские производители или компании из дружественных стран удовлетворяют внутренний спрос.