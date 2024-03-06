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ФАС считает правильным продолжение использования параллельного импорта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает правильным продолжение использования механизма параллельного импорта, прежде всего в сфере товаров массового потребления. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе своего выступления в Совете Федерации.
Источник: РИА "Новости"

«Для успешного обеспечения потребительского спроса и сдерживания цен правительством реализован режим параллельного импорта. Механизм параллельного импорта хорошо принят потребителями и бизнесом. Он обеспечил наличие привычных товаров по доступным ценам и привел к дополнительному развитию предпринимательства и конкуренции. Мы считаем правильным продолжать использование механизма параллельного импорта, прежде всего в отношении востребованных потребителями и привычных им товаров массового потребления. Механизм параллельного импорта побуждает и отечественных производителей работать над качестве продукции, внедрением инноваций», — сказал Шаскольский.

В начале февраля 2024 года Минпромторг РФ внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта, соответствующий приказ министерства был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, перечень был дополнен рядом брендов горнодобывающего оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System). Кроме того, в перечень вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды.

В Минпромторге тогда подчеркнули, что параллельный импорт направлен именно на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей как промышленных предприятий, так и конечных потребителей. Поэтому механизм не распространяется на те сектора экономики, в которых российские производители или компании из дружественных стран удовлетворяют внутренний спрос.