Европа оказалась на грани продовольственного кризиса

Однако в последние три года ситуация стремительно ухудшалась. Участившиеся погодные и климатические явления регулярно наносят ущерб фермерам. Так, в 2022 году урон экономике Европы от катаклизмов превысил €50 млрд евро. В то же время стоимость удобрений и энергии, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур и поддержания работоспособности теплиц, резко возросла после начала СВО.