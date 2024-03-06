Денежные дрожжи: какой потолок у индекса МосБиржи

Российский фондовый рынок показывает удивительную стойкость: после обещаний властей и политиков ЕС, США ввести новые санкции. Индекс МосБиржи снизился с 16 февраля за неделю на 4%, с 3269 до 3135 пунктов. Однако за следующие 2 недели он восстановился и достиг нового уровня в 3312 пункта, впервые с 21 февраля 2022 года, согласно данным торгов.
За первые пять дней марта индекс вырос на 1,22%. С начала 2024 года рост более внушительный — на 6,37%.
Растут также все отраслевые индексы, но в лидерах роста оказались «Телекоммуникации» (+20%), индексы МосБиржи информационных технологий (+25%) и строительных компаний (+20%).
Какая цель индекса Мосбиржи
«Ближайшая остановка может произойти в районе 3450 пунктов», — оптимистично смотрит Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
«Не факт, что индексу удастся закрепиться выше уровня 3300 пунктов, что необходимо для продолжения подъема», — прогнозирует Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам». Он объясняет это тем, что в данный момент рынок выглядит локально перекупленным. При этом приближаются продолжительные выходные, в связи с чем у многих инвесторов может возникнуть желание частично зафиксировать прибыль. Это желание начало проявляться 5 марта к окончанию торгов.
Он не исключил в ближайшие дни коррекцию индекса МосБиржи до 3250−3270 пунктов.
«Если не произойдет чего-то экстраординарного, Индекс МосБиржи может к середине года вырасти до уровня 3400 пунктов, а к концу года достичь отметки 3500 пунктов», — прогнозирует Игорь Додонов.
«Российский рынок, на мой взгляд, не дорог», — считает инвестбанкир, основатель телеграм-канала bitkogan Евгений Коган.
«С точки зрения технического анализа важно закрепление выше уровня 3280 пунктов, что может привести к достижению 3300 и затем 3400 пунктов», — прогнозирует он.
По оценке инвестбанкира, наблюдается высокая вероятность ралли на МосБирже в 2024 году.
«Ожидаю, что главное увеличение произойдет к середине весны и началу лета благодаря дивидендному потоку, смягчению политики ЦБ и сильному отчетному сезону», — отметил он.
Ожидания оправдались
«Диапазон 3000 — 3300 пунктов, в котором индекс МосБиржи пребывал в течение последних 10 месяцев, наконец-то преодолен. Следующая техническая отметка 3600 пунктов», — прогнозирует начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
«Индекс МосБиржи торговался в широком боковике с августа 2023 года», — напомнил Артем Аутлев, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции».
По его оценке, для покорения новых вершин первоначально нужно закрепиться выше уровня 3300 пунктов, который демонстрирует достаточно сильное сопротивление. «После преодоления указанного барьера технически индексу открыт путь как минимум на 3500 пунктов», — прогнозирует Артем Аутлев.
«Индекс МосБиржи в краткосрочной перспективе может подрасти до уровня 3500−3600», — прогнозирует директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.
Что поддержит рост
Среди основных факторов роста индекса МосБиржи Анна Кокорева отмечает адаптацию российских компаний к текущим рыночным условиям и их способность генерировать прибыль, а также желание делиться ею с инвесторами (дивидендные выплаты). По ее оценке, в сезон финансовой отчетности в большей степени компании отчитываются позитивно.
Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123 назвал ряд других причин для подорожаний акций.
Во-первых, большинство инвесторов ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в этом году с высокого уровня 16%. Регулятор завершил цикл монетарного ужесточения, кредиты станут доступнее и снижение ставки привлечет дополнительные инвестиции в акции.
Во-вторых, росту помогает ожидание объявления годовых дивидендов компаниями делают своё дело.
«Инвесторы подкупают многие бумаги в ожидании дат дивидендных отсечек и надежде, что с рублём в преддверии президентских выборов ничего критического не случится. Однако я не стал бы сравнивать по уровню оптимизма нынешний год с прошедшим. Фундаментального ралли в акциях не жду, хотя, как я уже сказал, под дивидендные отсечки можем некоторое время порасти», — пояснил Владимир Рожанковский.
Евгений Коган назвал четыре причин роста российского рынка. Во-первых, положительное влияние на нефтегазовый сектор оказывает стабильная и высокая цена на нефть. При этом российские нефтяные компании торгуются у своих максимумов. Во-вторых, появились ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ и уменьшение разницы между доходностями по ОФЗ/депозитам и дивидендной доходностью. В-третьих, росту помогает привлекательность текущего курса рубля для экспортеров (в итоге их прибыль и дивиденды растут). В-четвертых — рост поддерживают крепкие финансовые отчеты компаний.
Для преодоления отметки 3600 пунктов необходимы три основных условия, считает Олег Абелев. Во-первых, дивиденды, выплаченные инвесторам летом и осенью, должны быть инвестированы в акции. Во-вторых, активные новые размещения на рынке в виде IPO должны продолжаться. Биржа обещает 40 новых размещений. «Даже если половина из них состоится, то это уже станет весомой поддержкой рынку», — полагает эксперт. Также росту поможет увеличение суммы страхования вкладов на финансовых рынках, появление ИИС-3.
Артем Аутлев назвал одним из триггеров роста рынка сезон объявления дивидендов по итогам 2023 года.
Директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков также считает поддержкой для роста рынка приближающийся сезон дивидендных выплат. В среднесрочной перспективе рост может продолжиться на ожиданиях рынка по снижению ключевой ставки при условии снижения инфляции, — прогнозирует он. Но последние данные Росстата указывают на небольшое ускорение недельной инфляции, а сам показатель инфляции с начала года находится выше планов Банка России на 2024 год, — напомнил Михаил Курдюков.
Что сдерживает рост
«Отзыв лицензии у Qiwi банка, привязанного к публичному эмитенту Qiwi, находившемуся в состоянии редомициляции, а также зрительно ухудшившаяся дисциплина компаний по раскрытию своих результатов — однозначно работают не на пользу позитивным настроениям инвесторов», — считает Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123.
Анна Кокорева среди негативных факторов отметила риски новых санкций, которые пока маловероятны. Также, по ее мнению, сдерживает рост удержание высокой ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16% длительное время и новый спад в российской экономике.
По мнению Евгения Когана, росту мешает возможность введения строгих санкций, особенно ограничения финансовых операций. Это может повлиять на валютные транзакции, хотя пока это не случилось. Кроме этого, сохраняется геополитическая нестабильность. Остаются риски введения санкций и падения цен на энергоресурсы.
Дорожать акциям могут помешать новые санкции против участников инфраструктуры российского фондового рынка, — считает Олег Абелев. Это сильно усложнит приток новых эмитентов. Мешает росту и политика ЦБ. Если ключевая ставка будет долго держаться на высоком уровне, долговой рынок и рынок банковских депозитов будут оттягивать на себя часть ликвидности, считает он.
Артем Аутлев, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» назвал актуальным риск высоких ставок. Ключевая ставка может оставаться на повышенном уровне долгое время: это негативно повлияет на процентных расходах компаний. «Возможность введения ограничений в отношении НКЦ (Национальный клиринговый центр) может принести волну неопределенности на валютный рынок и рынок акций. Повышенная волатильность рубля также может влиять на рынок. Нельзя сбрасывать со счетов и геополитические риски», — перечислил Артем Аутлев.
«Однако, в своих ожиданиях покупатель должен быть осторожен. Индекс МосБиржи находится возле своих максимальных отметок за последние два года», — предупредил Михаил Курдюков. Санкции, направленные на Россию в последнее время не оказывают значительного влияния на наш фондовый рынок.
«Основными индикаторами, на которые необходимо обращать внимание — это баланс экспорта и импорта, вторичные санкции, куда последнее время направлено давление со стороны западных стран, инфляционные ожидания», — пояснил Михаил Курдюков. Он также напомнит, что индекс РТС, отражающий стоимость российских акций в долларах США, с октября 2022 года вырос, приблизительно на 200 пунктов и также находится в близи своих максимальных отметок.
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