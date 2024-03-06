Денежные дрожжи: какой потолок у индекса МосБиржи

«Инвесторы подкупают многие бумаги в ожидании дат дивидендных отсечек и надежде, что с рублём в преддверии президентских выборов ничего критического не случится. Однако я не стал бы сравнивать по уровню оптимизма нынешний год с прошедшим. Фундаментального ралли в акциях не жду, хотя, как я уже сказал, под дивидендные отсечки можем некоторое время порасти», — пояснил Владимир Рожанковский.