Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» в 2023 году составила 47,3 млрд рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 47,3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Годом ранее чистая прибыль составляла 47,5 млрд рублей.
При этом 10,4 млрд рублей приходятся на чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года.
На 1 января 2024 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 686,3 млрд рублей, что на 23% больше, чем на начало прошлого года. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала 2023 года на 27% и составил 527,4 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 12,2%, до 155,9 млрд рублей.
Средства клиентов на 1 января 2024 года сохранились на уровне 2022 года и составили 651,1 млрд рублей, при этом 60,8% средств клиентов составили средства физических лиц, а 39,2% — средства корпоративных клиентов.
«Санкт-Петербург» — крупный банк Северо-Западного региона России. На 1 января 2024 года занимал 16-е место по объему активов среди российских банков.