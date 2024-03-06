Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» в 2023 году составила 47,3 млрд рублей

На 1 января 2024 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 686,3 млрд рублей, что на 23% больше, чем на начало прошлого года. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала 2023 года на 27% и составил 527,4 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 12,2%, до 155,9 млрд рублей.