Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась почти на 2%

Цена бензина Аи-92 снизилась на 1,75%, до 47,488 тыс. рублей за тонну. До этого его стоимость непрерывно росла с 29 февраля. Бензин Аи-95 подорожал на 0,28%, до 47,488 тыс. рублей за тонну.
Летний дизель снизился в цене на 1,86%, до 59,494 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал на 0,95%, до 60,26 тыс. рублей за тонну, зимний дизель — на 1,59%, до 61,63 тыс. рублей за тонну.
Стоимость топочного мазута упала на 8,77%, до 27,554 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) подросла на 0,13%, до 78,972 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 5,1%, до 19,729 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 8,55%, до 15,883 тыс. руб. за тонну.
С 1 марта в России введен на полгода запрет на экспорт бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Кроме того, правительство РФ увеличило норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%.