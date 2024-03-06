Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась почти на 2%

Стоимость топочного мазута упала на 8,77%, до 27,554 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) подросла на 0,13%, до 78,972 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 5,1%, до 19,729 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 8,55%, до 15,883 тыс. руб. за тонну.