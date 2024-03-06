Банки вновь нарастили объемы потребительского кредитования в феврале

Февраль 2024 года стал месяцем восстановления розничного кредитования после традиционного январского спада. Выдачи кредитов наличными в феврале выросли на 28% к прошлому месяцу, автокредитов — на 29%, ипотеки — на 17%, а общий объем предоставленных населению ссуд превысил 1 трлн рублей, подсчитали аналитики Frank RG.
В феврале россияне взяли у банков почти 495 млрд рублей потребкредитов. Этот результат на 28% выше, чем в январе, и на 9%, чем в феврале 2023 года, и может быть сопоставим с выдачами в октябре (543,9 млрд рублей) и ноябре (472,3 млрд рублей) 2023 года. Средний чек кредита наличными в феврале вырос до 174 000 рублей с январских 157,8 тысяч, и находится на уровне октября-ноября прошлого года.
«В потребительском кредитовании сохраняется высокий спрос на заемные средства как эффект прошлогодней инфляции. Однако по мере роста закредитованности заемщиков платежеспособная часть спроса в этом сегменте будет снижаться, а банки будут постепенно выстраивать свои выдачи в соответствии с ужесточенными лимитами. Поэтому в необеспеченном кредитовании через месяц-два мы тоже будем наблюдать снижение выдач», — говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
На рынке автокредитования в феврале был установлен очередной исторический максимум выдач — 171,4 млрд рублей, что на 29,42% больше, чем в январе 2024 года, и более чем вдвое превышает сумму выдач год назад. Новый рекорд банки смогли поставить благодаря возобновленным программам господдержки, а также стимулирующим программам автопроизводителей, считает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. У автокредитования среди всех сегментов сейчас самый позитивный сценарий: здесь выше платежеспособный спрос, больше незакредитованных заемщиков, налажены физические поставки автомобилей, отмечает Беликов — на этих факторах выдачи автокредитов еще год могут уверенно расти.
Показатели февраля 2024 года на 17% выше января, но на четверть ниже, чем год назад. Средний размер выдаваемого кредита снизился второй месяц подряд, до 3,89 млн рублей. В количественном выражении по сравнению с традиционно низкими показателями января выдачи кредитов выросли на 20%, в годовом выражении показатель упал на 27%. Такие результаты связаны с ужесточением условий выдачи льготной ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке, отмечает Матенкова.
Восстановление розничного кредитования растет на фоне мер, которые предпринял ЦБ для охлаждения розничного кредитования. Одна из задач, обозначенных ЦБ, состоит в том, чтобы дестимулировать банки выдавать ссуды закредитованным россиянам. В 2023 году ЦБ ввел, а затем последовательно ужесточал макропруденциальные лимиты для таких категорий заемщиков. Кроме того, охлаждающие меры были применены и в ипотеке, в части надбавок к коэффициентам риска. С 1 марта они вновь будут повышены.
Аналитики НРА уверены, что по итогам первого квартала розничное кредитование стабилизируется на фоне сворачивания льготных программ ипотеки и снижения спроса на новые автомобили. «Макропруденциальные меры действительно сработали — в четвертом квартале 2023 года банки существенно ужесточили условия кредитования по потребительским заимствованиям», — писали они в аналитическом обзоре, посвященном прогнозу динамики ключевой ставки.
Юлия Петрова