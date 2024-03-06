Банки вновь нарастили объемы потребительского кредитования в феврале

В феврале россияне взяли у банков почти 495 млрд рублей потребкредитов. Этот результат на 28% выше, чем в январе, и на 9%, чем в феврале 2023 года, и может быть сопоставим с выдачами в октябре (543,9 млрд рублей) и ноябре (472,3 млрд рублей) 2023 года. Средний чек кредита наличными в феврале вырос до 174 000 рублей с январских 157,8 тысяч, и находится на уровне октября-ноября прошлого года.