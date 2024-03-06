Антиповы оспаривают решение арбитражного суда о передаче государству активов группы ЧЭМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Основатели группы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы подали апелляционную жалобу на решение свердловского арбитражного суда о передаче в собственность государства акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
«Апелляционная жалоба: Антипов Юрий Васильевич, Антипова Людмила Александровна», — говорится в картотеке. Жалоба была подана 5 марта.
Кроме того, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» подали ходатайства об отмене обеспечительных мер.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля передал в собственность государства акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» по требованию Генпрокуратуры. 16 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал идею перенести крупное металлургическое производство ЧЭМК за пределы Челябинска.
22 февраля челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) начал остановку электродного производства в соответствии с поручением президента. Следующим шагом станет перенос ферросплавного производства, подготовка к этому этапу начинается.
ЧЭМК должен был снизить вредные выбросы, однако, по словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, по электродному производству взятые обязательства не были выполнены.
Челябинский электрометаллургический комбинат — один из крупнейших производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.