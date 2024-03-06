Антиповы оспаривают решение арбитражного суда о передаче государству активов группы ЧЭМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Основатели группы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы подали апелляционную жалобу на решение свердловского арбитражного суда о передаче в собственность государства акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.