А «кружок» ненастоящий! Как мошенники научились обманывать в Telegram

Такой «кружочек» является злоумышленника является еще одним способом расположить к себе потенциальную жертву. Мошенник также может подкреплять переписку изображением настоящего владельца аккаунта, отметил специалист в беседе с РИА Новости.
В 2024 году злоумышленники используют в своей деятельности не только видео, но и аудио-сообщения с имитацией голоса собеседника.
Эти голосовые сообщения могут быть взяты из переписок, а также сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
Сейчас появились и сгенерированные «кружочки». Создание таких поддельных видеосообщений не требует каких-либо особенных знаний, так как сейчас существует большое количество инструментов для генерации видео и аудиодипфейков.
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