Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

А «кружок» ненастоящий! Как мошенники научились обманывать в Telegram

Теперь у россиян выманивают деньги при помощи поддельных видеосообщений в Telegram («кружочков»), предупредил специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.
Источник: Jonas Leupe/CC0

Такой «кружочек» является злоумышленника является еще одним способом расположить к себе потенциальную жертву. Мошенник также может подкреплять переписку изображением настоящего владельца аккаунта, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

В 2024 году злоумышленники используют в своей деятельности не только видео, но и аудио-сообщения с имитацией голоса собеседника.

Эти голосовые сообщения могут быть взяты из переписок, а также сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Сейчас появились и сгенерированные «кружочки». Создание таких поддельных видеосообщений не требует каких-либо особенных знаний, так как сейчас существует большое количество инструментов для генерации видео и аудиодипфейков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».