Вложения «физиков» в акции 2-го и 3-го эшелонов в 23 году составили 11 млрд руб

Нетто-покупки розничными инвесторами акций второго и третьего уровней листинга в основном режиме торгов составили 11,3 млрд рублей, отмечается в обзоре финансовых инструментов за соответствующий период.
При этом инвесторы со стажем от 3 лет в основном избавлялись от таких бумаг: их нетто-продажи за 2023 год составили 9,6 млрд рублей; менее же опытные инвесторы, наоборот, покупали такие акции: их нетто-покупки составили 13,5 млрд рублей. «Остальные категории инвесторов по итогам года также выступили чистыми покупателями этих инструментов», — подсчитали в Банке России.
Как отмечают в ЦБ, рост интереса к акциям второго и третьего уровней листинга стал «одним из наиболее заметных трендов на фондовом рынке» в прошлом году. Аналитики регулятора выделяют несколько возможных причин этого:
отсутствие новых инвестиционных идей (в частности, из-за инфраструктурных рисков инвестирования в иностранные активы), ослабление рубля, рост инфляционных ожиданий.
«В поисках повышенной доходности физические лица заключали сделки не только с популярными акциями первого эшелона, но и с более рисковыми акциями второго и третьего уровней листинга», считают они, поскольку такие бумаги могут рассматриваться в качестве объектов для спекулятивных сделок по причине специфики их ценообразования, связанной с доступностью информации.
Количество сделок и объем торгов акциями третьего уровня листинга в месячном выражении значительно выросли в начале 2023 года и достигли пика в августе — сентябре. Повышенные значения показателей в середине — конце третьего квартала также наблюдались по акциям второго эшелона. Доля второго и третьего уровней листинга в оборотах по рынку акций в отдельные месяцы достигала 10−12 и 17−22% соответственно, подсчитали в Банке России.
«Рост объемов торгов акциями за пределами первого эшелона произошел в основном за счет физических лиц, доля которых в оборотах составляла 80−90%… Решения, принимаемые розничными инвесторами, носят менее фундаментальный и более эмоциональный характер, что в условиях доминирования физических лиц на рынке приводит к значительным колебаниям цен», — пишут в обзоре аналитики регулятора.