Вложения «физиков» в акции 2-го и 3-го эшелонов в 23 году составили 11 млрд руб

При этом инвесторы со стажем от 3 лет в основном избавлялись от таких бумаг: их нетто-продажи за 2023 год составили 9,6 млрд рублей; менее же опытные инвесторы, наоборот, покупали такие акции: их нетто-покупки составили 13,5 млрд рублей. «Остальные категории инвесторов по итогам года также выступили чистыми покупателями этих инструментов», — подсчитали в Банке России.