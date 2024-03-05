Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах

По его словам, ассоциация решила вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в том числе в кабмин свою позицию.
«(Позицию — ред.) по установлению обязанности организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории Российской Федерации, с увеличением в среднесрочной перспективе указанной доли до 50% в качестве целевого значения», — заявил Плотников.
Кроме того, АВВР предлагает установить квоту и для кафе — иметь в винной карте «с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории РФ» и указывать такие напитки в начале.