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Виноделы призвали власти установить квоту для российского вина в магазинах

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти РФ установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и 50% — для ресторанов и кафе, рассказал РИА Новости исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.
Источник: РИА "Новости"

По его словам, ассоциация решила вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в том числе в кабмин свою позицию.

«(Позицию — ред.) по установлению обязанности организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории Российской Федерации, с увеличением в среднесрочной перспективе указанной доли до 50% в качестве целевого значения», — заявил Плотников.

Кроме того, АВВР предлагает установить квоту и для кафе — иметь в винной карте «с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории РФ» и указывать такие напитки в начале.