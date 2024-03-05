В Госдуме объяснили, когда в России сократят рабочую неделю

Работодатели сегодня могут на добровольной основе провести эксперимент по сокращению рабочего дня — многие на это уже идут, отметила депутат. Она подчеркнула, что ни удаленная работа, ни возможность завершить ее раньше не ухудшает результаты, а работодатели только выигрывают, так как им не нужно платить больше за меньшее рабочее время.