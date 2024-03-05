В ЕС заявили о планах отказа от транзита российского газа через Украину

Симсон отметила, что доля России в поставках газа в ЕС в 2023 году снизилась с 22% до 15%: в прошлом году через Украину в Евросоюз было поставлено 14 млрд куб. м российского газа, еще 18 млрд куб. м — в виде СПГ. «Конечно, самой эффективной мерой, чтобы избавиться от российского газа, стало бы распространение санкций на поставки СПГ и всего трубопроводного газа из России. Но пока этому нет единогласной поддержки со стороны глав государств ЕС», — добавила еврокомиссар.