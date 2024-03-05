Ушаков ожидает создания в БРИКС платежной системы на блокчейне

В интервью ТАСС господин Ушаков сказал, что такая система была бы комфортной для стран, населения и бизнеса, а также «не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики». «Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», — отметил он.