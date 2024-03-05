Ушаков ожидает создания в БРИКС платежной системы на блокчейне

В интервью ТАСС господин Ушаков сказал, что такая система была бы комфортной для стран, населения и бизнеса, а также «не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики». «Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», — отметил он.
Задачей на текущий год Юрий Ушаков назвал повышение роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе. «Будет продолжена работа по развитию механизма пула условных валютных резервов, прежде всего в части применения валют, альтернативных доллару США», — перечислил представитель Кремля.
Союз экспортеров зерна РФ предлагал в 2024 году создать зерновую биржу этого объединения стран, являющихся крупнейшими мировыми производителями и потребителями зерновых. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина в январе сообщила, что доля стран БРИКС в торговом балансе России за два года выросла вдвое и составила 40%. За этот период расчеты со странами БРИКС в нацвалютах выросли до 85%.
В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В августе 2023 года на 15-м саммите главы стран БРИКС согласовали список государств, которые должны были вступить в организацию с января 2024-го. В перечень вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Однако Аргентина отказалась присоединяться к организации после прихода к власти президента Хавьера Милея.
Лаура Кеффер