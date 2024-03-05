Тесть Водяновой и один из богатейших людей: Бернару Арно — 75 лет

Зато теперь именно с классической музыки начинается его утро. В особняке XVII века в 7-м округе на левом берегу Парижа он просыпается каждый день в 6:30 утра. После «музыкальной паузы» смотрит новости и отправляет сообщения коллегам и членам семьи, которые также работают в его компании. «Каждое утро я думаю о том, что привлекательность каждого нашего бренда должна быть такой же сильной и через десять лет», — говорит Арно.