Тесть Водяновой и один из богатейших людей: Бернару Арно — 75 лет

5 марта исполнилось 75 лет одному из самых богатых людей планеты — главе холдинга LVMH (объединяет Fendi, Bulgari, Dom Pérignon, Givenchy и еще около 70 брендов) Бернару Арно. В семье про него говорят, что он работает круглые сутки, даже когда спит. Главный редактор американского Vogue Анна Винтур утверждает, что он не привык слышать слово «нет». Однако, несмотря на свой статус и репутацию жесткого руководителя, ему не чуждо чувство юмора. Например, бизнесмен любит разыгрывать покупателей в розничных магазинах.
В день рождения французского миллиардера РБК Life собрал самые интересные факты о нем.
Начинает день с классической музыки
Бернар Арно любит играть на фортепиано. Музыка была его первой любовью, и будущий бизнесмен даже мечтал о карьере пианиста, но не сложилось. Вместо этого, окончив в 1971 году элитную французскую инженерную школу, он присоединился к своему отцу в строительной фирме.
Зато теперь именно с классической музыки начинается его утро. В особняке XVII века в 7-м округе на левом берегу Парижа он просыпается каждый день в 6:30 утра. После «музыкальной паузы» смотрит новости и отправляет сообщения коллегам и членам семьи, которые также работают в его компании. «Каждое утро я думаю о том, что привлекательность каждого нашего бренда должна быть такой же сильной и через десять лет», — говорит Арно.
Самый богатый человек в мире
За первую строчку в списке самых богатых миллиардеров мира ведут негласную борьбу три человека — глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос и Бернар Арно. В апреле 2023 года французский миллиардер впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, оставив позади своих конкурентов. Состояние Бернара Арно и его семьи составители списка тогда оценили в $211 млрд.
По данным на 5 марта 2024 года, Джефф Безос вновь обогнал Маска и Арно в списке богатейших людей мира, следует из рейтинга Bloomberg. Состояние Безоса теперь составляет $200 млрд, Маска — $198 млрд, а Арно — $197 млрд.
Тесть Натальи Водяновой
Один из богатейших людей в мире приходится тестем Наталье Водяновой. Российская супермодель замужем за его сыном Антуаном Арно. Пара встречалась с 2011 года, в 2020-м они узаконили отношения в парижской мэрии. Супруги воспитывают троих детей Водяновой от первого брака с гражданином Великобритании Джастином Портманом — сыновей Лукаса (2001) и Виктора (2007), дочь Неву (2006). Также в союзе родились еще двое детей — Максим (2014) и Роман (2016).
Круглосуточно работает
Работает 24 часа в сутки. По крайней мере, так утверждает дочь миллиардера Дельфина Арно. «Он работает 24 часа в сутки. Даже когда он спит, ему снятся новые идеи», — говорила она об отце.
К 8 утра Арно приезжает в свой офис, расположенный на Авеню Монтень, 22. Выходит с работы он в 21:00. И даже в таком графике бизнесмен находит время для одного развлечения. Каждую субботу он посещает свои розничные магазины, поправляет товар на витринах, общается с консультантами и продавцами. Затем Арно может встать за прилавок в бутике своего бренда.
«Я часто делаю это за границей, особенно в Японии, и никто меня не узнает. Сотрудников магазинов очень это забавляет», — рассказывал бизнесмен.
Всего за одно утро Арно может посетить до 25 магазинов, включая магазины конкурентов. «Это ритуал», — объяснил его сын Фредерик, который работает в TAG Heuer, ведущем часовом бренде LVMH.
Не торопится на пенсию
В бизнесе задействованы все пятеро детей Арно. Дочь миллиардера, 48-летняя Дельфина, в 2023 году была назначена главой Christian Dior Couture. Она присоединилась к семейному бизнесу еще в 2000 году. До этого училась в Лондонской школе экономики и политических наук и работала в международной консалтинговой фирме.
Другие дети Арно также занимают разные посты в компании. Старший из его сыновей Антуан (супруг Натальи Водяновой) до ноября 2023 года занимал пост генерального директора бренда Berluti. Александр — исполнительный директор Tiffany. Фредерик Арно — исполнительный директор TAG Heuer, младший, Жан — глава отдела маркетинга и разработки продукции часового подразделения Louis Vuitton.
При этом сам 75-летний Бернар Арно пока об отдыхе, кажется, не задумывается. По крайней мере, раз в месяц он путешествует на своем самолете Bombardier в какую-нибудь часть света, где расположены заводы или мастерские компании. Например, Арно посещал даже открытие новой мастерской в городе Кин (штат Техас, США) с населением чуть более 6 тыс. человек.
Управлять своей компанией LVMH он, скорее всего, сможет и до 80 лет. Тем более что вопрос о повышении возрастного ограничения для главного исполнительного директора до 80 лет с нынешних 75 лет уже поднимался.