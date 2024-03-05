Сбербанк снизил ставки по нескольким вкладам

Рекордным у Сбербанка оказался декабрь — приток средств населения за месяц составил 5,7%. Банк объяснял столь заметный рост повышением доходности вкладов. Сбер поэтапно пересматривал ее в декабре для всей линейки вкладов после очередного витка роста ключевой ставки. Однако получить максимальную ставку его вкладчикам оказалось непросто. Для этого нужно выполнить ряд условий: например, средства должны быть новыми для банка, ранее в нем не хранившимися, кроме того, вкладчик должен быть зарплатным клиентом банка, а также обладателем подписки «СберПрайм+». По некоторым депозитам повышенная ставка предлагалась только при поддержании баланса от 2 млн рублей.