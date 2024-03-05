Сбербанк снизил ставки по нескольким вкладам

По данным мониторинга тарифов Frank RG, Сбербанк снизил минимальные ставки по вкладу «Лучший % Лидер» на 1,3 п.п. до 8,7% и по вкладу «СберВклад Лидер» на 0,29 п.п. до 7,7% ставки годовых. Оба продукта предназначены для состоятельных клиентов. Максимальные ставки госбанк не пересматривал: по вкладу «Лучший % Лидер» она составляет 16,5% годовых, а по депозиту «СберВклад Лидер» — на уровне 15%.
Доля Сбербанка на рынке вкладов населения по итогам 2023 года снизилась до 42,8%, что является минимумом за последние 15 лет, следует из статистики Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В начале 2023 года доля госбанка составляла 43,6% и до сих пор она не падала ниже 43%. На таком уровне она была, например, весной 2022 года.
Удержать долю по итогам года банк не смог даже несмотря на то, что в прошлом году приток средств населения в Сбербанк оказался рекордным и составил 23,5%, депозиты граждан достигли 22,6 трлн рублей. Госбанк заметно обогнал рынок, который, по данным Центробанка и АСВ, вырос лишь на 19,7%, до 44,9 трлн рублей.
Рекордным у Сбербанка оказался декабрь — приток средств населения за месяц составил 5,7%. Банк объяснял столь заметный рост повышением доходности вкладов. Сбер поэтапно пересматривал ее в декабре для всей линейки вкладов после очередного витка роста ключевой ставки. Однако получить максимальную ставку его вкладчикам оказалось непросто. Для этого нужно выполнить ряд условий: например, средства должны быть новыми для банка, ранее в нем не хранившимися, кроме того, вкладчик должен быть зарплатным клиентом банка, а также обладателем подписки «СберПрайм+». По некоторым депозитам повышенная ставка предлагалась только при поддержании баланса от 2 млн рублей.
В январе банк отчитался об оттоке средств физлиц в 1,9% с начала года, до 22,2 млрд рублей.
Frank Media направили запрос в госбанк.