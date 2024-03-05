Россияне стали чаще обращаться к услугам доставки

Лидером по объему отправлений традиционно стала Москва, откуда было отправлено более 200 тысяч посылок, составляющих 13% от общероссийского потока. Однако наибольший прирост активности наблюдался в таких городах, как Волгоград (38%), Красноярск (31%), Пермь (29%), Новосибирск (25%) и сама столица (26%). Этот факт демонстрирует, что культура онлайн-покупок и удаленной торговли стремительно набирает популярность по всей стране.