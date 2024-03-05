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Путин заявил, что Россия и ОПЕК+ не будут задирать цены на нефть

ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 5 марта. / ТАСС/. Россия и ее партнеры по ОПЕК+ не собираются «задирать» цены на нефть. Цель — в обеспечении стабильности, и пока этого удается добиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Источник: Reuters

«Что касается спекулянтов — вы знаете, во всех отраслях одно и то же. В энергетике возьмите — все один в один, все то же самое. Поэтому в свое время ОПЕК и создали: чтобы стабилизировать ситуацию на [энергетическом] рынке», — заметил российский лидер на встрече с представителями АПК.

Он напомнил, что Россия не входит в сам альянс, но участвует в расширенном формате ОПЕК+. «Это позволяет регулировать цены на рынке. Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности. И нам это пока удается», — добавил Путин.