Путин заявил, что Россия и ОПЕК+ не будут задирать цены на нефть

«Что касается спекулянтов — вы знаете, во всех отраслях одно и то же. В энергетике возьмите — все один в один, все то же самое. Поэтому в свое время ОПЕК и создали: чтобы стабилизировать ситуацию на [энергетическом] рынке», — заметил российский лидер на встрече с представителями АПК.
Он напомнил, что Россия не входит в сам альянс, но участвует в расширенном формате ОПЕК+. «Это позволяет регулировать цены на рынке. Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности. И нам это пока удается», — добавил Путин.