Путин заявил, что РФ стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции

«Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Выручка составила $43,5 млрд при реализации продукции на внешнем рынке. Мы — одна из первых стран в мире по производству мяса в стране, а это тоже связано с агрономической деятельностью, корма же нужны. Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда», — сказал глава государства.
«Даже при царе-батюшке, наверное, таких результатов не было», — отметил президент.
«Не было, — подтвердил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. — Тогда технологий таких не было».
Президент подчеркнул, что агропромышленная отрасль становится все более и более технологичной, и ее необходимо популяризировать. «Сделаем, постараемся, так аккуратно скажем», — подытожил президент.