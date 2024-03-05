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Путин заявил, что РФ стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции

ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 5 марта. /ТАСС/. Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила $43,5 млрд, таких результатов никогда не было, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с аграриями.
Источник: РИА "Новости"

«Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Выручка составила $43,5 млрд при реализации продукции на внешнем рынке. Мы — одна из первых стран в мире по производству мяса в стране, а это тоже связано с агрономической деятельностью, корма же нужны. Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда», — сказал глава государства.

«Даже при царе-батюшке, наверное, таких результатов не было», — отметил президент.

«Не было, — подтвердил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. — Тогда технологий таких не было».

Путин отметил рекордные объемы урожая зерна в России, которые составили 157 млн тонн в 2022 году и 147 млн тонн — в 2023 году.

Президент подчеркнул, что агропромышленная отрасль становится все более и более технологичной, и ее необходимо популяризировать. «Сделаем, постараемся, так аккуратно скажем», — подытожил президент.