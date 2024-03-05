Путин заявил, что РФ стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции

«Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Выручка составила $43,5 млрд при реализации продукции на внешнем рынке. Мы — одна из первых стран в мире по производству мяса в стране, а это тоже связано с агрономической деятельностью, корма же нужны. Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда», — сказал глава государства.