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Путин призвал аграриев обеспечить рост производства томатов

ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 5 марта. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время встречи с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае призвал аграриев обеспечить рост производства томатов в России.
Источник: Reuters

Участники встречи обратили внимание, что фестиваль томатов в Ставропольском крае будет «очень кстати» для роста потребления томатов. На что Путин заметил: «Это хорошо, что рост потребления. Только тогда нужно будет обеспечить и рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции и других стран, как по некоторым другим видам, срочно нам поставить ту или иную продукцию».

Президент поинтересовался у главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева тем, как выросло производство томатов за последние годы. Министр пояснил, что ситуация с тепличным хозяйством в целом заметно улучшилась. «Что важно: появилось собственное производство оборудования», — подчеркнул в свою очередь Путин.