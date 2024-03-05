Путин призвал аграриев обеспечить рост производства томатов

Участники встречи обратили внимание, что фестиваль томатов в Ставропольском крае будет «очень кстати» для роста потребления томатов. На что Путин заметил: «Это хорошо, что рост потребления. Только тогда нужно будет обеспечить и рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции и других стран, как по некоторым другим видам, срочно нам поставить ту или иную продукцию».
Президент поинтересовался у главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева тем, как выросло производство томатов за последние годы. Министр пояснил, что ситуация с тепличным хозяйством в целом заметно улучшилась. «Что важно: появилось собственное производство оборудования», — подчеркнул в свою очередь Путин.