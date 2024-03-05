Путин поддержал создание зерновой биржи БРИКС

«2023−2024 сельхозгоду экспорт будет до 65 млн тонн», — сказал президент (цитата по «Интерфакс»). По его словам, логистика для такого большого объема имеет важное значение. Прошлогодний показатель экспорта российского зерна составил 60 млн тонн при рекордном урожае почти в 158 млн тонн.
Владимир Путин также поддержал предложение Союза экспортеров о создании зерновой биржи БРИКС. «Идея у вас очень хорошая, и поскольку в нашем объединении БРИКС есть страны, которые и производят, и покупают зерновые, то, думаю, что коллеги этим заинтересуются… По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами», — сказал президент (расшифровку встречи опубликовал Кремль).
По данным Министерства сельского хозяйства, в 2023 году Россия экспортировала продукцию АПК на общую сумму $43,5 млрд. Большую часть суммы составил экспорт зерновых. В 2022 году экспорт сельхозпродукции был меньшим и составлял $41,6 млрд.
Александра Горошилова