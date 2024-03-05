Путин поддержал создание зерновой биржи БРИКС

Владимир Путин также поддержал предложение Союза экспортеров о создании зерновой биржи БРИКС. «Идея у вас очень хорошая, и поскольку в нашем объединении БРИКС есть страны, которые и производят, и покупают зерновые, то, думаю, что коллеги этим заинтересуются… По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами», — сказал президент (расшифровку встречи опубликовал Кремль).