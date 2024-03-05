Путин дал структурам «Газпрома» право частично не раскрывать корпоративную информацию

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Перечень пополнился 48 юрлицами. Помимо перечисленных компаний, в него вошли региональные подразделения «Газпром газораспределение» и «Газпром трансгаз», ряд НПЗ (в том числе Московский и Омский), а также несколько структур «Газпромнефти».
Также в перечень вошли МОЭК и петербургские «Территориальная генерирующая компания № 1» и «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».
Глава государства подписал указ, позволяющий нефтегазовым компаниям самостоятельно определять состав и объем раскрываемой корпоративной информации, в ноябре 2023 года. Тогда в перечень вошли 46 компаний, среди которых «Роснефть» и несколько ее дочерних обществ, «Башнефть», «Славнефть», «Уфаоргсинтез».