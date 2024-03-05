Путин дал структурам «Газпрома» право частично не раскрывать корпоративную информацию

Перечень пополнился 48 юрлицами. Помимо перечисленных компаний, в него вошли региональные подразделения «Газпром газораспределение» и «Газпром трансгаз», ряд НПЗ (в том числе Московский и Омский), а также несколько структур «Газпромнефти».