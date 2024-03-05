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Путин дал структурам «Газпрома» право частично не раскрывать корпоративную информацию

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин расширил перечень компаний, которые могут не полностью раскрывать корпоративную информацию, в него вошли, в частности, «Газпром» с дочерними структурами, Газпромбанк, «Газпромнефть», ГЭХ, «Мосэнерго».
Источник: Агентство «Москва»

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Перечень пополнился 48 юрлицами. Помимо перечисленных компаний, в него вошли региональные подразделения «Газпром газораспределение» и «Газпром трансгаз», ряд НПЗ (в том числе Московский и Омский), а также несколько структур «Газпромнефти».

Также в перечень вошли МОЭК и петербургские «Территориальная генерирующая компания № 1» и «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Глава государства подписал указ, позволяющий нефтегазовым компаниям самостоятельно определять состав и объем раскрываемой корпоративной информации, в ноябре 2023 года. Тогда в перечень вошли 46 компаний, среди которых «Роснефть» и несколько ее дочерних обществ, «Башнефть», «Славнефть», «Уфаоргсинтез».