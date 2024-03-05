Налоговые поступления в консолидированный бюджет превысили 36 трлн рублей

Рост поступлений замедлился по сравнению с первым годом санкций в два раза, сказано в исследовании. В 2022-м они увеличились почти на 18% (до 33,6 трлн рублей), а в 2021-м — на 36%. Однако в пандемийном 2020-м показатель падал на 7,6%.