Мошенники перешли к целевым атакам на пенсионеров

Недавно вышедшей на пенсию москвичке звонили злоумышленники под видом следственных органов. Они обвиняли ее в крупных денежных махинациях на последнем месте работы, вынудив отдать все накопления и взять кредит на несколько миллионов рублей, якобы для возмещения ущерба.
Сама схема выглядела следующим образом. Через один из мессенджеров злоумышленники, представившись следственными органами, обвинили москвичку в мошеннических операциях на прежнем месте работы. Помимо финансовых махинаций, «следственные органы» предъявили ей содействие терроризму, поскольку якобы украденные деньги шли на противоправную деятельность.
В доказательство мошенники присылали поддельные документы, внешне похожие на те, с которыми работала женщина.
Также злоумышленники вынудили пострадавшую записать голосовые сообщения, в которых она давала «подписку» о неразглашении, после чего предложили урегулировать дело во внесудебном порядке и выплатить весь ущерб. Женщине пришлось отдать все накопления и дополнительно взять кредит в банке на несколько миллионов рублей.
Раскрыть обман женщина смогла спустя примерно неделю, лишь после того, как позвонила руководству на старое место работы. Однако к тому времени мошенники уже перестали выходить на связь.
«Эту схему отличает то, что она не совсем типична, — рассказал начальник отдела информационной безопасности “Кода Безопасности” Алексей Коробченко. — Как правило, злоумышленники используют сценарии, которые могут подходить большому количеству людей, однако в этом случае атака была целевая, поскольку мошенники точно знали, где и кем работала жертва».
Помимо этого, схему отличает то, что общая «обработка» пострадавшей велась неделю, хотя обычно атаку стараются завершить в более короткие сроки, чтобы не давать жертвам возможность опомниться и обратиться в полицию, отметил эксперт.
Специалисты «Кода Безопасности» напоминают, что российские правоохранительные органы и регуляторы обращаются через официальные каналы, например, присылают повестку. Они не используют ни SMS-сообщения, ни мессенджеры.
Кроме того, если за гражданином имеется конкретное преступление, связанное с хищением денежных средств, изыскивать их будут официальным путем — через судебный процесс.
Чтобы не попасться в подобные схемы, специалисты по информационной безопасности рекомендуют:
- установить ограничения в мессенджерах, например, запретить возможность принимать сообщения и звонки от незнакомых контактов или находить пользователя по номеру телефона;
- прерывать любое общение, в котором незнакомый собеседник представляется неким официальным лицом или заходит разговор о финансах. Отправлять такие контакты в «черный список»;
- в случае, если подобные диалоги вызывают приступы паники, можно перезвонить по номерам, указанных на официальных сайтах организаций, от чьего лица обращались злоумышленники.
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