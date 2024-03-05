Мошенники перешли к целевым атакам на пенсионеров

Также злоумышленники вынудили пострадавшую записать голосовые сообщения, в которых она давала «подписку» о неразглашении, после чего предложили урегулировать дело во внесудебном порядке и выплатить весь ущерб. Женщине пришлось отдать все накопления и дополнительно взять кредит в банке на несколько миллионов рублей.