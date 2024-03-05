Мосбиржа может направить на дивиденды 65% от чистой прибыли за 2023 год

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 17,35 рублей на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли биржи по МСФО за 2023 год. Мосбиржа по итогам 2023 года получила 60,8 млрд чистой прибыли по МСФО, что на 67,5% больше, чем в 2022 году.
Годовое собрание акционеров, где будет обсуждаться в том числе и этот вопрос, состоится 25 апреля 2024 года в форме заочного голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 2 апреля 2024 года.
Согласно новой дивидендной политике Московской биржи, принятой в 2023 году, минимальный размер дивидендных выплат установлен на уровне не менее 50% от чистой прибыли группы по международным стандартам финотчетности, при условии, например, если дополнительный капитал не нужен бирже для финансирования капвложений, неорганического роста и так далее. Ранее минимальный порог составлял 60%.
Торговая площадка исправно платила дивиденды с момента создания — объединения двух бирж ММВБ и РТС в 2011 году. По итогам 2018−2020 годов биржа платила дивиденды в 85−89% от чистой прибыли, а за 2017 год даже выплачивала промежуточные дивиденды. При этом за 2021 год Мосбиржа дивиденды не выплачивала. А за 2022 год направила на выплату лишь 30% от чистой прибыли (4,84 рубля на одну акцию или 11 млрд рублей), заявив перед этим о временной приостановке действия пункта политики, фиксирующего минимальное значение доли прибыли, направляемое на выплату дивидендов.
Акционерами Московской биржи являются порядка 500 тысяч физических и около двух тысяч юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 64%.