Мосбиржа может направить на дивиденды 65% от чистой прибыли за 2023 год

Торговая площадка исправно платила дивиденды с момента создания — объединения двух бирж ММВБ и РТС в 2011 году. По итогам 2018−2020 годов биржа платила дивиденды в 85−89% от чистой прибыли, а за 2017 год даже выплачивала промежуточные дивиденды. При этом за 2021 год Мосбиржа дивиденды не выплачивала. А за 2022 год направила на выплату лишь 30% от чистой прибыли (4,84 рубля на одну акцию или 11 млрд рублей), заявив перед этим о временной приостановке действия пункта политики, фиксирующего минимальное значение доли прибыли, направляемое на выплату дивидендов.