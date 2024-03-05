Минфин в марте увеличит покупки валюты на 1 млрд рублей в день

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 93,7 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2024 года по 4 апреля 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,7 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.