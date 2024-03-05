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Индекс PMI в сфере услуг РФ в феврале снизился до 51,1 пункта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ снизился в феврале 2024 года до 51,1 пункта против 55,8 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.
Источник: РИА "Новости"

«Инфляционное давление в сфере услуг ослабло. Темпы роста производственных затрат были самыми низкими с июля 2020 года, в то время как усилия по стимулированию продаж привели к тому, что отпускные цены росли самыми медленными темпами за последние 11 месяцев», — говорится в сообщении.

Также последние данные свидетельствуют о том, что более слабый рост производства был обусловлен замедлением роста новых заказов на фоне смягчения условий спроса. Более того, самый медленный рост новых заказов за последний год заставил компании умерить активность в области найма персонала и деловую уверенность, а создание новых рабочих мест заметно сократилось до незначительных темпов, отмечается в исследовании.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.