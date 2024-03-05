Индекс PMI в сфере услуг РФ в феврале снизился до 51,1 пункта

Также последние данные свидетельствуют о том, что более слабый рост производства был обусловлен замедлением роста новых заказов на фоне смягчения условий спроса. Более того, самый медленный рост новых заказов за последний год заставил компании умерить активность в области найма персонала и деловую уверенность, а создание новых рабочих мест заметно сократилось до незначительных темпов, отмечается в исследовании.