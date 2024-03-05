Эксперты оценили падение турецкой лиры и рассказали о последствиях

Потавин обратил внимание на то, что в это же самое время курс рубля несколько укрепляется относительно курса доллара. В итоге курс лиры к доллару с начала года потерял уже 7,28%, в то время как курс рубля к доллару ослаб за это же время лишь на 0,6%. По его словам, отсюда следует слабость лиры к российской нацвалюте.