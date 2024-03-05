Эксперт: цена на золото может скорректироваться в марте в диапазоне $2−2,1 тыс. за унцию

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ожидание снижения процентной ставки ФРС, активные закупки золота розничными инвесторами и мировыми ЦБ, а также высокая геополитическая напряженность являются драйверами роста цен на золото. Цена на драгметалл может скорректироваться в марте на уровне $2−2,1 тыс. за унцию, считает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
«На рынке изменились ожидания в сторону снижения процентной ставки ФРС в первом полугодии. В настоящий момент более ⅔ участников рынка ожидают снижение ставки до конца июня. На рынке распространяется тезис, что мировые ЦБ победили инфляцию. Снижение ставки ФРС традиционно является важным фактором поддержки для золота. Помимо этого, мировые ЦБ и розничные инвесторы продолжают активные закупки физического золота. Растущая геополитическая напряженность является дополнительным драйвером роста цен на золото», — полагает аналитик.
Однако нельзя исключать и более «ястребиных» комментариев представителей ФРС в ближайшее время, считает он.
«На рынке остается много сторонников сценария, что ставки могут остаться на высоком уровне до конца года. Инфляционные риски остаются высокими», — добавил Красноженов.
Таким образом, золото в марте может скорректироваться к уровню $2−2,1 тыс. за унцию, не исключил он.
Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) торгуется выше $2,1 тыс. за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
По данным на 16:35 мск, цена драгметалла росла на 1,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, до $2 150,5 за тройскую унцию.
К 17:47 мск стоимость золота замедлила рост, металл торговался на уровне $2 134,3 за тройскую унцию (+0,49%).