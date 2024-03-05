Эксперт: цена на золото может скорректироваться в марте в диапазоне $2−2,1 тыс. за унцию

«На рынке изменились ожидания в сторону снижения процентной ставки ФРС в первом полугодии. В настоящий момент более ⅔ участников рынка ожидают снижение ставки до конца июня. На рынке распространяется тезис, что мировые ЦБ победили инфляцию. Снижение ставки ФРС традиционно является важным фактором поддержки для золота. Помимо этого, мировые ЦБ и розничные инвесторы продолжают активные закупки физического золота. Растущая геополитическая напряженность является дополнительным драйвером роста цен на золото», — полагает аналитик.