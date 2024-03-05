Джефф Безос вновь обогнал Маска в списке богатейших людей мира

Джефф Безос удерживал звание богатейшего человека планеты в 2017—2020 годах. В январе 2021 года Маск впервые возглавил список богатейших людей. После этого Безосу удалось вернуть себе лидирующее положение в рейтинге лишь на два дня в феврале того же года.