Джефф Безос вновь обогнал Маска в списке богатейших людей мира

Это произошло в связи с падением стоимости акций Tesla более чем на 7% накануне. Состояние Безоса составляет $200 млрд, Маска — $198 млрд. При этом еще в октябре Bloomberg оценивал стоимость капитала основателя Amazon в $156 млрд.
Владелец группы LVMH Бернар Арно занял третье место — его состояние составляет $197 млрд;
На четвертом месте — глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($179 млрд);
Пятое место в списке досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу, его капитал оценили в $150 млрд.
Джефф Безос удерживал звание богатейшего человека планеты в 2017—2020 годах. В январе 2021 года Маск впервые возглавил список богатейших людей. После этого Безосу удалось вернуть себе лидирующее положение в рейтинге лишь на два дня в феврале того же года.