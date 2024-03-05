Что такое «народные облигации» и зачем они регионам

При этом нужно понимать, что реализация таких проектов необязательно может предусматривать прямую коммерциализацию, т.е. получение регионом доходов. Например, регион может направить средства от выпуска облигаций на расчистку водоемов. Такой проект не предполагает получения дохода, однако имеет высокую социальную значимость и входит в комплекс работ органов власти по благоустройству территорий. Однако это отнюдь не освобождает регион от выплат по облигациям, процентные доходы он как эмитент будет обязан выплачивать за счет бюджетных доходов.