Что такое «народные облигации» и зачем они регионам

Он отметил, что в целом регионы проявляют определенный интерес к облигациям, однако о конкретных планах их выпуска пока информации нет. Возможность размещения таких инструментов во многом зависит от текущих уровней процентных ставок на долговом рынке и устойчивости региональных бюджетов.
Во-первых, как дополнительный инструмент финансирования. Как правило, объемы таких выпусков не очень большие, однако их вполне достаточно для покрытия расходов на реализацию отдельных проектов.
Во-вторых, «народные» облигации — это инструмент повышения доверия населения к региональным властям. Посредством их выпуска регионы напрямую вовлекают жителей в осуществление социально значимых проектов.
И в-третьих, такие облигации по своим характеристикам выступают промежуточным звеном между вкладами и биржевыми ценными бумагами, что позволяет использовать их как инструмент повышения инвестиционной грамотности граждан.
Привлеченные в ходе размещения таких облигаций средства могут направляться в очень широкий спектр проектов социальной и экологической направленности: благоустройство городских территорий и общественных пространств, развитие инфраструктуры, улучшение окружающей среды
При этом нужно понимать, что реализация таких проектов необязательно может предусматривать прямую коммерциализацию, т.е. получение регионом доходов. Например, регион может направить средства от выпуска облигаций на расчистку водоемов. Такой проект не предполагает получения дохода, однако имеет высокую социальную значимость и входит в комплекс работ органов власти по благоустройству территорий. Однако это отнюдь не освобождает регион от выплат по облигациям, процентные доходы он как эмитент будет обязан выплачивать за счет бюджетных доходов.
Потенциальный спрос граждан на «народные» облигации будет во многом зависеть от предлагаемых условий по ставке купонных платежей. Чем выше такие ставки — тем привлекательнее они инвесторам.
Тем не менее, эти бумаги уже показали себя как очень привлекательный инструмент. Опыт их размещения Москвой и Калининградской областью выявил высокий спрос со стороны граждан: все объемы выкупались крайне быстро.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».