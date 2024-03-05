ЦБ хочет расширить инвестиционную декларацию НПФ

НПФ смогут покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении на организованных торгах не менее 3 млрд рублей. Сейчас такой порог равен 50 млрд рублей.

Регулятор также предлагает увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5 до 10%.

Кроме того, Банк России разрешает НПФ по аналогии с пенсионными резервами вкладывать пенсионные накопления не только в акции из Индекса Мосбиржи и первого котировального списка, но и в иные российские акции. Сейчас действует запрет для фондов на эти инвестиции.



Согласно инициативе ЦБ, приобретать такие акции НПФ сможет с ограничениями: только в пределах единого 7%-ного лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом Банк России будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов.