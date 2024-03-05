ЦБ хочет расширить инвестиционную декларацию НПФ

Банк России расширяет инвестиционную декларацию негосударственных пенсионных фондов (НПФ). ЦБ опубликовал проект указания, которое может вступить в силу уже во втором квартале 2024 года.
Согласно документу:
НПФ смогут покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении на организованных торгах не менее 3 млрд рублей. Сейчас такой порог равен 50 млрд рублей.
Регулятор также предлагает увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5 до 10%.
Кроме того, Банк России разрешает НПФ по аналогии с пенсионными резервами вкладывать пенсионные накопления не только в акции из Индекса Мосбиржи и первого котировального списка, но и в иные российские акции. Сейчас действует запрет для фондов на эти инвестиции.
Согласно инициативе ЦБ, приобретать такие акции НПФ сможет с ограничениями: только в пределах единого 7%-ного лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом Банк России будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов.
«Такие изменения позволят расширить инвестиционные возможности НПФ. А участие институциональных инвесторов будет стимулировать новые публичные размещения акций на российском рынке», — указывают в пресс-службе Банка России.