Bloomberg: нефтегазовые доходы РФ выросли из-за устойчивости к санкциям

Как отмечает Bloomberg, в феврале Россия также выплатила 127,9 млрд руб. субсидий нефтепереработчикам за продажи дизельного топлива и бензина на внутреннем рынке. Выплаты, которые обычно снижают доходы от нефти, частично компенсировали нефтепереработчикам разницу между ценами на моторное топливо на местном рынке и за рубежом. Кроме того, в этом году Россия отменила экспортные пошлины на нефть, что отражается на доходах начиная с февраля. Успешная политика регулирования нефтегазового сектора, отмечает Bloomberg, и способствовала росту бюджетных доходов.