Bloomberg: нефтегазовые доходы РФ выросли из-за устойчивости к санкциям

Как ранее сообщил Минфин, поступления от налога на топливо в прошлом месяце увеличились до 945,6 млрд руб. Налоги на нефть были рассчитаны с использованием средней цены на нефть Urals — основной экспортный сорт — $65 за баррель вместо $50 год назад. Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, на долю которых приходилось 84% общих доходов от углеводородов, выросли более чем вдвое в годовом выражении.
Как отмечает Bloomberg, в феврале Россия также выплатила 127,9 млрд руб. субсидий нефтепереработчикам за продажи дизельного топлива и бензина на внутреннем рынке. Выплаты, которые обычно снижают доходы от нефти, частично компенсировали нефтепереработчикам разницу между ценами на моторное топливо на местном рынке и за рубежом. Кроме того, в этом году Россия отменила экспортные пошлины на нефть, что отражается на доходах начиная с февраля. Успешная политика регулирования нефтегазового сектора, отмечает Bloomberg, и способствовала росту бюджетных доходов.
15 января Минфин возобновил продажу валюты по бюджетному правилу впервые с августа 2023 года. По бюджетному правилу валюту закупают, если фактические доходы от продажи нефти и газа за месяц превышают рассчитанный Минфином базовый уровень. В январе на эти цели направили 4,1 млрд руб. ежедневно. Минфин также покупал валюту с 7 февраля по 6 марта, направляя на эти цели по 3,7 млрд руб. ежедневно (всего 73,2 млрд руб.).