Австралийский бизнесмен пошел в суд из-за санкций против России

Миллиардер Пол Литтл не смог продать свою долю в австралийской угольной компании, у которой есть дочерние структуры в России, сообщила Australian Financial Review. Компанию Tigers Realm Coal (TIG) обвинили в нарушениях санкций Австралии, введенных после февраля 2022 года. Литтл и его жена, ректор Мельбурнского университета Джейн Хансен владеют 5,6% акций Tigers Realm Coal (TIG), которая добывает уголь в арктической зоне Сибири и отправляет его в Азию. По данным газеты, они владеют своей долей через частную компанию Namarong Investments.