Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японский индекс Nikkei впервые превысил 40 тыс. пунктов

Японский индекс Nikkei вырос в начале торгов 4 марта на 0,84%, до 40 245,69. Впервые в истории он преодолел отметку в 40 тыс. пунктов, передает AFP.
Источник: Reuters

Акции технологического инвестора SoftBank Group выросли на 2,6%, производителя чипов Tokyo Electron — на 3,15%, производителя оборудования для полупроводников Advantest — на 2,65%, производителя систем автоматизации Fanuc — на 1,6%. Бумаги Toyota подешевели на 1,06%.

Nikkei растет пять недель подряд. Более широкий японский индекс Topix увеличивается на 0,3%, до 2717,49 пункта.

Японский рынок растет на фоне позитивных результатов на американском рынке. Индексы NASDAQ и S&P 500 завершили прошлую неделю на рекордно высоких уровнях. Драйвером стали технологические компании, отчитавшиеся о высоком спросе на чипы для искусственного интеллекта.

Леонид Уварчев.