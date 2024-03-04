Японский индекс Nikkei впервые превысил 40 тыс. пунктов

Японский рынок растет на фоне позитивных результатов на американском рынке. Индексы NASDAQ и S&P 500 завершили прошлую неделю на рекордно высоких уровнях. Драйвером стали технологические компании, отчитавшиеся о высоком спросе на чипы для искусственного интеллекта.