Японский индекс Nikkei впервые превысил 40 тыс. пунктов

Акции технологического инвестора SoftBank Group выросли на 2,6%, производителя чипов Tokyo Electron — на 3,15%, производителя оборудования для полупроводников Advantest — на 2,65%, производителя систем автоматизации Fanuc — на 1,6%. Бумаги Toyota подешевели на 1,06%.
Nikkei растет пять недель подряд. Более широкий японский индекс Topix увеличивается на 0,3%, до 2717,49 пункта.
Японский рынок растет на фоне позитивных результатов на американском рынке. Индексы NASDAQ и S&P 500 завершили прошлую неделю на рекордно высоких уровнях. Драйвером стали технологические компании, отчитавшиеся о высоком спросе на чипы для искусственного интеллекта.
Леонид Уварчев.