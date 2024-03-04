Выручка «Билайна» за 2023 год выросла по МСФО почти на 6%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Общая выручка сотового оператора «Билайн» за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности составила, по предварительным данным, чуть менее 303,5 млрд рублей, поднявшись на 5,9% в сравнении с результатами 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Выручка за четвертый квартал прошлого года — первый отчетный период не в составе группы Veon — выросла на 9,5%, до 81,8 млрд рублей.
Сервисная выручка оператора за прошлый год, по предварительным данным, составила 275,4 млрд рублей (+4,8%), за октябрь-декабрь — 72,3 млрд рублей (+4,5%). Скорректированная чистая прибыль за год достигла 3,3 млрд рублей с учетом убытка от обесценивания в 2022 году. Показатель EBITDA за 2023 год может составить 129 млрд рублей с ростом на 9%. Рентабельность по EBITDA равнялась 42,5%.
Капитальные затраты компании по итогам прошлого года составили 63 млрд рублей, увеличившись на 4,7% по сравнению с показателем годом ранее.
«Билайн» в начале октября 2023 года полностью отошел группе российских топ-менеджеров во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Компания «Вымпелком», которая владеет брендом, приобрела свыше 96% всех облигаций бывшего материнского холдинга Veon в России. Выкуп был совершен на единых и экономически равных для каждого выпуска облигаций условиях. Сама сделка была анонсирована в ноябре 2022 года, ее условия не предполагают возможности обратного выкупа.