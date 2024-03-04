Выручка «Билайна» за 2023 год выросла по МСФО почти на 6%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Общая выручка сотового оператора «Билайн» за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности составила, по предварительным данным, чуть менее 303,5 млрд рублей, поднявшись на 5,9% в сравнении с результатами 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Выручка за четвертый квартал прошлого года — первый отчетный период не в составе группы Veon — выросла на 9,5%, до 81,8 млрд рублей.