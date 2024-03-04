В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Представители партии ЛДПР во главе с партии Леонидом Слуцким создали проект закона, которым предлагается ввести механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума в целом по стране за стаж от 30 лет, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
«Очевидно, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь», — говорится в пояснительной записке.
В частности, документ предусматривает разработку и внедрение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двойного размера прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Предполагается, что деньги будут выделяться из федерального бюджета.
В целом по стране на 2024 год величина прожиточного минимума для пенсионеров установлена в размере 13 290 рублей. Если инициатива будет одобрена, двукратная величина на 2024 год должна составить более 26 580 рублей.
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