В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

В частности, документ предусматривает разработку и внедрение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двойного размера прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Предполагается, что деньги будут выделяться из федерального бюджета.