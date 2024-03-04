Стоимость биткоина превысила $65 тыс

В конце августа 2023 года объем торговли биткоинами вышел на рекордные минимумы. Глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено пояснил, что объемы торгов снижаются на «медвежьих» рынках по мере ухода розничных инвесторов. Он отметил, что это произошло в течение прошлого года на большинстве криптобирж. Также на тренд повлияли регулятивные меры США в отношении криптовалют в сочетании с окончанием банковского кризиса в мае. В совокупности данные факторы привели к уходу маркетмейкеров и трейдеров с рынка.