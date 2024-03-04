Стало известно, за какие покупки россияне чаще получают кешбэк и куда его тратят

«Сегодня бонусные программы позволяют частично вернуть потраченные деньги и направить их на другие покупки или сбережения. По результатам опроса мы видим, что больше половины граждан не копят кешбэк, а тратят его на дальнейшие покупки. По сути, он становится отложенной скидкой, которая предоставляется не в момент оплаты, а постфактум», — отметил директор розничного бизнеса банка Синара Андрей Хафизов.