Совет директоров «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

«Русагро» — один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы — 668 тыс. га. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.