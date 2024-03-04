МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет директоров «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в материалах компании.
Годовое собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть этот вопрос, пройдет 29 марта 2024 года.
Совет директоров «Русагро» в сентябре 2021 года утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает выплаты на уровне не менее 50% от прибыли группы за год.
Ранее компания выплачивала дивиденды дважды в год: по итогам первого полугодия и по итогам года. Финальные дивиденды за 2021 год и дивиденды за 2022 год компания не выплачивала.
«Русагро» — один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы — 668 тыс. га. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.