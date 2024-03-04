Сингапурский банк удвоил комиссии по кредиткам благодаря концертам Тейлор Свифт

Сингапурский банк United Overseas Bank смог увеличить комиссии по кредитным картам в 2023 году на 66% — благодаря тому, что разрешил своим клиентам участвовать в предпродаже билетов на концерты популярных исполнителей, сообщает Bloomberg.
Рост доходов банков благодаря туру Тэйлор Свифт — не единственный вклад певицы в экономику страны. По данным агентства, власти Сингапура даже предложили Тейлор Свифт «грант» в размере порядка $3 млн в обмен на то, чтобы певица согласилась не выступать в других странах региона во время своего тура Eras. По словам министра культуры, по делам общества и молодежи Сингапура Эдвина Тонга, экономические выгоды от такой «эксклюзивности», включающие дополнительные доходы от туризма, «значительны» и перевешивают размер гранта.
В прошлом году издание The Wall Street Journal отмечало, что женщины, которые всегда были глубоко неодооцененной экономической силой, начали играть все большую роль в мировой экономике и экономике США. Особенно ярко это проявилось летом 2023 года, когда именно женщины обеспечили успех туров Бейонсе и Тейлор Свифт, а также фильма «Барби».
Так, в частности, турне Свифт в США, как ожидалось, соберет $1 млрд (что сопопставимо оценке по сборам фильма «Барби»). Успехи певицы не смогла проигнорировать даже Федеральная резервная служба США, отметив, что турне Свифт способствовала развитию гостиничного бизнеса в Филадельфии. Сборы за счет продажи билетов во время турне «Renaissance» Бейонсе оценивались в $2,4 млрд.