Сингапурский банк удвоил комиссии по кредиткам благодаря концертам Тейлор Свифт

Рост доходов банков благодаря туру Тэйлор Свифт — не единственный вклад певицы в экономику страны. По данным агентства, власти Сингапура даже предложили Тейлор Свифт «грант» в размере порядка $3 млн в обмен на то, чтобы певица согласилась не выступать в других странах региона во время своего тура Eras. По словам министра культуры, по делам общества и молодежи Сингапура Эдвина Тонга, экономические выгоды от такой «эксклюзивности», включающие дополнительные доходы от туризма, «значительны» и перевешивают размер гранта.