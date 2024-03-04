«Семейную ипотеку» продлят до 2030 года

«По поручению Президента, “Семейная ипотека” будет продлена до 2030 года». — отмечает ведомство.
Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом, базовые параметры программы будут сохранены.
Данная мера направлена на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, кто действительно в этом нуждается. Одновременно, это позволит снизить общее влияние льготных программ на ипотечный рынок.
«Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан. В условиях существенного роста цен наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», — прокомментировал ершение министр финансов Антон Силуанов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».