Рубль пытается удержаться в плюсе, ОФЗ ускорили снижение

Рубль на старте понедельника испытал резкую просадку. Доллар превышал 92 ₽, евро приближался к 99,7 ₽ Однако вскоре рубль стал активно восстанавливаться и вышел в умеренный плюс. К текущему моменту российская валюта растеряла часть достижений сессии.



Поддержку рублю может оказывать подорожание нефти, произошедшее за последние месяцы. С определенным лагом во времени это позитивно влияет на экспортную выручку. С другой стороны, в количественном выражении объем экспорта может продолжить снижаться из-за геополитики и санкций, в том числе объявленных в конце февраля. Однако эти же факторы способны сдерживать российский импорт, что несколько компенсирует возможное сокращение экспортных поставок в плане влияния этих драйверов на валютный рынок.



Китайский юань (CNY/RUB) юань достигал 12,71 ₽, после чего заметно откатился от достигнутых вершин, но к рублю несет меньшие потери, чем американская валюта. На ее фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем торгуется в сопоставимом минусе, сократив у нас до 7,6% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).



Российский долговой рынок возобновил снижение после неудачной восходящей попытки пятницы. Индекс гособлигаций RGBI вслед за позитивным началом торгов стал быстро сдавать позиции и обновил четырехмесячный минимум.