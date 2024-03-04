«Роснано» попросило суд признать факт занижения обязательств при Чубайсе

По словам представителя «Роснано», привлечение суда нужно для оценки «отдельных обстоятельств», повлекших накопившиеся проблемы и вопросы. Он отметил, что с 2016 по 2020 г. кредитный портфель компании вырос более чем на 100 млрд руб., а в 2016 году, до смены учетной политики, размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании. Об этом же говорилось в письме главы «Роснано» Сергея Куликова генпрокурору Игорю Краснову от апреля 2022 года.