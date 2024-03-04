Производство алкоголя в России с начала года выросло на 11%

Проверки алкоголя будут проводиться в форме контрольных закупок, следует из постановления. Если будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой. Постановление правительства допускает проведение не более десяти соответствующих контрольных мероприятий в течение месяца, при этом не более одного в одном и том же торговом объекте.