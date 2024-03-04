Оценены последствия возможного отказа Европы от алюминия из России

В Европе уже несколько месяцев обсуждают санкции против российского алюминия. В то же время, как ранее писали СМИ, ограничений добиваются только Литва, Эстония, Латвия и Польша, а индустриальные экономики вроде Италии выступали против.
Объем закупок ЕС алюминия из России снижается, но все еще остается высоким — более 500 миллионов тонн или 8 процентов от общего объема против 12 процентов годом ранее «Ближневосточные поставщики не смогут быстро полностью восполнить дефицит Европы», — приводится в материале мнение Дмитрия Цереса из американского трейдера алюминия PerenniAL.
В свою очередь американцы, являющиеся потенциальными конкурентами Европы за сырье из ОАЭ и Бахрейна, с 2018 года снизили долю закупок алюминия из РФ более чем в 20 раз — с 9 до 0,4 процента. Так, прошлой осенью стало известно, что один из крупнейших в мире покупателей алюминия, компания Novelis (США), исключит российский алюминий из своего тендера на поставку металла в 2024 году.