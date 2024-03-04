Нью-йоркский хедж-фонд Weiss Multi-Strategy закрылся после 46-ти лет работы

Американский мультистратегический хедж-фонд Weiss Multi-Strategy Advisers объявил о ликвидации, сообщил Bloomberg. По данным на середину 2023 года, он управлял активами на $3,1 млрд.
«В каждом путешествии есть неожиданные повороты, и после тщательного рассмотрения разных факторов и обстоятельств я пришел к трудному решению завершить это путешествие», — написал 81-летний Джордж Вайс, основатель и исполнительный директор фонда, в письме клиентам и партнерам. Компания была создана им в 1978 году.
Как отметил Вайс, фирма «старательно сократила подавляющее большинство клиентских портфелей». Представители Weiss Multi-Strategy отказались отвечать на запрос Bloomberg. Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в фонде работало 119 человек.
По данным With Intelligence, которые приводит Bloomberg, в 2023 году компания увеличила объем активов под управлением на 6% после их сокращения на 0,6% в 2022 году. При этом в среднем мультистратегические хедж-фонды выросли на 8%.
Интерес инвесторов почти ко всем хедж-фондам снизится в этом году по сравнению с предыдущим, прогнозируют в Goldman Sachs. В частности, приток средств в мультистратегические фонды может снизиться почти вдвое: только 16% опрошенных планируют вкладываться в такие фонды по сравнению с 31% в 2023 году. При этом еще 7% инвесторов и вовсе собираются изъять из них средства. В 2023 году доля таких клиентов составляла 4%. В Goldman Sachs объяснили спад интереса инвесторов к инструменту «сильными многолетними притоками» в хедж-фонды, которые фиксировались ранее.