Нью-йоркский хедж-фонд Weiss Multi-Strategy закрылся после 46-ти лет работы

Интерес инвесторов почти ко всем хедж-фондам снизится в этом году по сравнению с предыдущим, прогнозируют в Goldman Sachs. В частности, приток средств в мультистратегические фонды может снизиться почти вдвое: только 16% опрошенных планируют вкладываться в такие фонды по сравнению с 31% в 2023 году. При этом еще 7% инвесторов и вовсе собираются изъять из них средства. В 2023 году доля таких клиентов составляла 4%. В Goldman Sachs объяснили спад интереса инвесторов к инструменту «сильными многолетними притоками» в хедж-фонды, которые фиксировались ранее.