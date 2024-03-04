Назван главный поставщик сжиженного газа в Европу

В свою очередь, по итогам 2023 года доля экспортеров США выросла еще на 4 процентных пункта. За 12 месяцев показатель увеличился до 7,1 миллиарда кубических футов в сутки, или примерно до 201,1 миллиона кубометров, уточняется в докладе EIA. В тройку лидеров по объемам поставок СПГ в Европу также вошли Катар и Россия. Первый поставил 14 процентов от среднесуточного импорта ЕС (56,6 миллиона кубометров в день), вторая — 13 процентов (почти 51 миллион кубометров).