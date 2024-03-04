На всех не хватит: что будет с ценами на квартиры после продления «семейной» ипотеки

Застройщики и покупатели также обеспокоены вторым вопросом: высокими кредитными ставками вне льготных программ. Банк России не спешит менять ключевую ставку с 16%, а аналитики прогнозируют первый «шаг» на пути к снижению не раньше второго полугодия. Одна из целей регулятора — охладить спрос бизнеса и населения на кредиты, и в итоге снизить инфляцию до 4%. По прогнозу ЦБ РФ, потребительские цены по итогам 2024 года все-таки снизятся до 4%.