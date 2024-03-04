Корпораты за февраль вдвое увеличили объемы размещений бондов и их срочность

При этом средний размер сделок в феврале упал с почти 7 млрд рублей до 3 млрд рублей год к году. Издание объясняет это снижением активности крупных заемщиков реального сектора, которые ждут снижения ключевой ставки и не спешат с размещениями. На фоне сохранения высокой ставки в 16% более заметную активность проявляют компании второго и третьего эшелонов и ВДО, отметил руководитель департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Денис Леонов. Для них «такие ставки более приемлемы».