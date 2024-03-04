Корпораты за февраль вдвое увеличили объемы размещений бондов и их срочность

В феврале 2024 года корпоративные заемщики выпустили облигаций на 267 млрд рублей, что вдвое больше показателя за январь, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds. При этом результат февраля этого года оказался на 42% ниже, чем в феврале 2023 года.
Всего за месяц было завершено 111 размещений. В статистике не учитывались выпуски, по которым прошли только сборы заявок. Если бы они были включены, то объем сделок составил бы еще больше — 503 млрд рублей, оценил главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.
Как и в январе, больше других на рынке облигаций занимали компании финансового сектора, в том числе банки и институты развития. Их доля составила две трети от всего объема размещений, отметил Александр Ермак. Основными эмитента стали «Дом.РФ» (ипотечные облигации на 45,5 млрд рублей на базе кредитов Сбербанка), а также СФО «Стандарт-3» (70 млрд рублей) и СФО «Салют» (100 млрд рублей).
При этом средний размер сделок в феврале упал с почти 7 млрд рублей до 3 млрд рублей год к году. Издание объясняет это снижением активности крупных заемщиков реального сектора, которые ждут снижения ключевой ставки и не спешат с размещениями. На фоне сохранения высокой ставки в 16% более заметную активность проявляют компании второго и третьего эшелонов и ВДО, отметил руководитель департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Денис Леонов. Для них «такие ставки более приемлемы».
По сравнению с декабрем и январем, в феврале увеличилось число сделок на срок в два-три года. Распространенная же ранее срочность в один-полтора года в феврале была установлена только в одном выпуске. Такие изменения произошли, так как фиксированная ставка для облигаций, рассчитанных на длинные сроки, ниже, чем ключевая, объяснил Денис Леонов.
В ВТБ ждут активизации эмитентов во второй половине 2024 года. Как предполагают на рынке, в этот период Центробанк начнет снижать ключевую ставку и крупные заемщики смогут разместить облигации на лучших условиях, объяснил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.
В 2023 году объем размещений российских облигаций достиг исторического рекорда и составил 5,2 трлн. Доля финансового сектора на этом рынке была равна 51%.